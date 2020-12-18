Швейцария ужесточила ограничения из-за COVID-19

Власти Швейцарии решили ужесточить ограничительные меры в кантонах с тяжелой ситуацией по коронавирусу. Новые ограничения будет действовать в том числе на новогодние праздники, заявила президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.

В Швейцарии в кантонах с тяжелой ситуацией по коронавирусу закрываются рестораны, культурные и спортивные учреждения и места отдыха с 22 декабря как минимум до 22 января. «Магазины могут оставаться отрытыми, однако количество посетителей должно быть ограничено», – передает слова президента страны РИА«Новости».

По ее словам, власти Швейцарии оставляют за собой право принять дополнительные меры в начале января, если данные ограничения не помогут сократить распространение вируса. Вновь оценить ситуацию в стране правительство планирует 30 декабря.

Кантоны также сами должны принимать решение об открытии или закрытии горнолыжных курортов. Все зависит от эпидемиологической ситуации. По словам главы федерального департамента внутренних дел Швейцарии Алена Берсе, под временные исключения попадают франкофонные кантоны страны, где рестораны могут оставаться открытыми.

Ужесточают ограничения по COVID-19 и другие европейские страны. Так, канцлер Германии Ангела Меркель назвала недостаточными действующие ограничения контактов для борьбы с распространением коронавируса и поддержала рекомендации об их ужесточении, в том числе закрытие некоторых магазинов, школ до 10 января. Нидерланды также собрались ужесточить ограничения по COVID-19 к Рождеству.

Новые ограничения для ресторанов и кафе в гостиницах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом ввела Турция. Министерство внутренних дел страны разослало циркуляр об ужесточении требований в 81 провинцию республики. Рестораны и гостиничные кафе смогут оказывать услуги общественного питания только постояльцам. Они не имеют права осуществлять заказы навынос, а инспекционные мероприятия в их отношении будут усилены. Кроме того, в Турции введен комендантский час в будние дни с 21.00 до 05.00 по местному времени, который также действует с 21.00 пятницы до 05.00 понедельника.