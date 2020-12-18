Клименко назвал главную проблему при создании подразделений киберполиции в МВД

Решение МВД создать киберполицию – верное. Однако компетентные IT-специалисты являются высокооплачиваемыми сотрудниками и на текущие зарплаты в полиции они вряд ли согласятся, сказал газете ВЗГЛЯД бывший советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко.

Заместитель главы Министерства внутренних дел Игорь Зубов рассказал, что в ведомстве планируется организовать отделение киберполиции. Он объяснил, что это необходимо, поскольку за период пандемии коронавируса преступность в киберсреде резко выросла.

«Насколько я понимаю, речь идет о создании самостоятельного подразделения. Полиция уже занимается подобными проблемами, есть масса уголовных дел – работа в этом направлении ведется. Но, как я понимаю, в силу важности тематики, ее выделяют в отдельное самостоятельное подразделение», – говорит Клименко.

Он объясняет, что создание такого отдела полиции положительно отразится на проблематике, поскольку число киберпреступлений растет, а компетенции по ним мало. Собеседник рассказывает, что раньше предлагал проводить все суды по преступлениях в интернете в Москве: создать своего рода специализированный суд, так как в регионах по данной тематике у судей не самая высокая компетенция. То же самое касается и сотрудников полиции, говорит Клименко.

«Однажды я попытался нашему участковому подать заявление об интернет-преступлении, и он на меня смотрел очень удивленно и не понимал, чего я от него хочу. Соответственно, здесь речь идет о том, чтобы сконцентрировать всех компетентных людей в одном месте и расследовать киберпреступления. По сути, это признание того, что киберпреступность не просто стала трендом нашей жизни, но и требует отдельного внимания», – считает собеседник.

При этом экс-советник президента усомнился, что в МВД смогут обеспечивать таким специалистам достойную оплату труда, поскольку профессионалы в IT-сфере являются высокооплачиваемыми работниками.

«Мы же понимаем, что сотрудник полиции не обязан все знать. Но даже для того, чтобы понять, к какой сфере относится та или иная проблема, нужно уметь правильно задавать вопросы, чтобы получить правильный ответ. Для этого тоже нужно быть компетентным. Мне пока сложно представить, как будет решаться вопрос с оплатой труда, потому что на текущие зарплаты вряд ли можно назначить высококлассных IT-специалистов», – рассуждает Клименко.

Он не исключает того, что раз МВД уже приняло решение создать такое отделение, то, возможно, и выделили для этого соответствующие средства.

Ранее глава государства Владимир Путин выразил мнение, что стражи порядка должны уделять больше внимания новым способам распространения наркотиков в Сети. При этом он сообщил, что не уверен в том, что для этого необходимо создавать киберполицию.