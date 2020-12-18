Соратник Навального по «Умному голосованию» усомнился в докладе Bellingcat

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов усомнился в достоверности информации Bellingcat о сотрудниках ФСБ, которые якобы причастны к «отравлению» российского блогера Алексея Навального.

Тимонов оставил комментарий по поводу расследования Bellingcat под постом политолога Антона Хащенко, сообщает «Ридус».

По мнению эксперта, материал полностью основан на фактах, которые были предоставлены западными спецслужбами: «Люди с мозгами тоже не вполне доверяют версии Bellingcat, памятуя, как долго они доказывали тот факт, что Boeing был сбит штатным расчетом российского «Бука».

Отмечается, что Тимонов был избран в столичный парламент благодаря участию в проекте Навального «Умное голосование».

Ранее юрист Илья Ремесло, комментируя опубликованные в западной прессе «результаты расследования группой Bellingcat отравления Алексея Навального», заявил газете ВЗГЛЯД, что «сама конструкция «меня четыре года травили, а я не отравился, потому что делал пробежки» – совершенно идиотический вывод».

Ранее в МИД России «агентство журналистских расследований Bellingcat» охарактеризовали как структуру, которая известна скандальными фейковыми вбросами и политической ангажированностью в отношении России.