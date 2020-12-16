Юрист: У Навального выбор между двумя статьями – клевета или госизмена

«Сама конструкция «меня четыре года травили, а я не отравился, потому что делал пробежки» – совершенно идиотический вывод», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя опубликованные в западной прессе «результаты расследования группой Bellingcat отравления Алексея Навального».

«В этом расследовании много очевидных фейков. Я не стал разбирать его целиком, но обратил внимание на один факт: Алексей Навальный говорит, что ФСБ якобы подселило в дом, где он прописан, на Люблинской улице, сотрудника, который жил там всю жизнь рядом с ним и, соответственно, был причастен к отравлению. В подтверждение этого прилагается выписка, что этот человек зарегистрирован там всего два года, с 2000 по 2002 год, когда Навального еще никто не знал, он был вчерашним студентом, подрабатывал как юрист, и вообще непонятно чем занимался», – заметил юрист Илья Ремесло.

В понедельник The New York Times опубликовала материал, в котором утверждалось – агентство журналистских расследований Bellingcat выяснила, что «агентов», подозреваемых в длительных попытках отравления блогера Навального, вычислили по их мобильным телефонам, «что является самым убедительным доказательством причастности Москвы к атаке с использованием нервно-паралитических веществ».

«Офицеры секретного российского шпионского подразделения, специализирующиеся на ядовитых веществах, годами преследовали... Навального и находились поблизости в тот момент, когда он подвергся воздействию высокотоксичного нервно-паралитического вещества, который чуть не убил его этим летом», – ссылаясь на Bellingcat, утверждало американское издания.

«Но позвольте, вы обвиняете человека в убийстве и говорите, что он убийца, потому что жил рядом с потерпевшим 20 лет – а он там вовсе и не жил, – заметил Ремесло. – А доказательств ни по биллингу, ни по прописке, ни по остальным фактам из жизни людей, которые обвиняются в преступлении, не приводятся».

«Группа расследователей» просто заявляет, что у них есть некие факты – но не предъявляет их. «Так покажите же, – иронически заметил Ремесло. – Но нет, предъявлются какие-то непонятные таблички, какие-то карты, и почему мы должны этому верить?».

Даже если допустить, что сотрудники спецслужб по каким-либо причинам сопровождали Навального, то это могло быть наружное наблюдение, заметил собеседник. «Но из этого Bellingcat делает вывод, что сотрудники причастны к отравлению, потому что четыре года сопровождали Навального, – указал Ремесло. – Сама конструкция «вот меня четыре года травили, а я не поддавался, и мою жену тоже травили, но мы остались живы, потому что мы делали пробежки» – совершенно идиотический вывод, не знаю, кто в него может поверить. Натянуто одно на другое непостижимым образом».

Наконец, не надо забывать, что данные биллинга и пассажирские данные авиаперелетов невозможно получить в открытом доступе даже за деньги, подчеркнул юрист. «Есть, конечно, такой рынок «пробивов», но, как правило, «пробивщики» используют старые базы, – рассказал собеседник. – Если какой-то полицейский захочет выяснить чей-то бизнес, ему нужно направить запрос оператору сотовой связи – и, в любом случае, если кто-то залезает в эту базу, остаются следы, просто так вы это не получите. Если вы попытаетесь пробить прописку каких-то людей, которые работают в спецслужбе, там сразу же стоит «маячок», и никто ни за какие деньги не захочет с этим связываться».

Скорее всего, «данные» получены не из каких-то закрытых баз, а от иностранных разведок, пытаются дискредитировать людей, которые пытались обеспечивать безопасность Навального, «чтобы его там свои же не прихлопнули», высказал предположение Ремесло.

«Потому что прецеденты такие, к сожалению, были, как и планы «сакральной жертвы», о вынашивании которых наш президент говорил достаточно давно. Тут есть да варианта: или Навальный и авторы его расследования сотрудничают с иностранными спецслужбами, или это просто вранье. У него выбор между двумя статьями: клевета или государственная измена», – подчеркнул собеседник.

Ранее в МИД России «агентство журналистских расследований Bellingcat» охарактеризовали как структуру, которая известна скандальными фейковыми вбросами и политической ангажированностью в отношении России.

В воскресенье лондонская Times со ссылкой на анонимные источники в разведке сообщила, что Навального якобы пытались отравить во второй раз, когда он лежал в искусственной коме в Омске. Также в статье утверждается, что данную информацию спецслужбам Великобритании сообщили их коллеги из Германии.

Британское издание Sunday Times, которое опубликовало статью о якобы двух попытках отравить Навального, – это «воскресное чтиво в халате», а сама новость является «ерундой», заявил в понедельник пресс-секретарь президента России пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.