Депутат Госдумы от КПРФ Шурчанов умер от коронавируса

Депутат Государственной думы от КПРФ Валентин Шурчанов скончался в пятницу в возрасте 73 лет из-за коронавируса, сообщил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.

«Сегодня в 14.40 (скончался). Он всегда был добрый человек, который никогда не жаловался. Очень добрый, душевный, деликатный», – передает слова парламентария РИА «Новости».

После прекращения Госдумой полномочий Шурчанова у КПРФ будет две недели на внесение в ЦИК кандидатуры по освободившемуся после его смерти мандату, пояснил член ЦИК Евгений Шевченко. Он также выразил соболезнования родственникам Шурчанова, добавив, что знал депутата исключительно с хорошей стороны.

В сентябре от коронавируса скончался однопартиец Шурчанова, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев.