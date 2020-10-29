Умер заболевший коронавирусом мэр Уфы

Руководитель уфимской администрации Ульфат Мустафин, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, скончался, сообщили в пресс-службе главы Башкирии.

«Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что сегодня, 29 октября, после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19», – цитирует сообщение пресс-службы РИА «Новости».

Хабиров выразил соболезнования родным и близким мэра Уфы. Ранее он сообщал, что Мустафин заболел коронавирусом и тяжело переносит инфекцию.

Напомним, депутат Государственной думы от КПРФ, зампред думского комитета по финансовому рынку Ваха Агаев скончался из-за коронавирусной инфекции 23 сентября.