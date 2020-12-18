Бывшего замглавы Росгвардии арестовали за мошенничество

Бывшего заместителя директора Росгвардии генерал-лейтенанта Сергея Милейко отправили в СИЗО по делу о мошенничестве при закупке обмундирования для ведомства, сообщили в пресс-службе военного гарнизонного суда Москвы.

«Милейко в пятницу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 30 суток», – передает сообщение суда ТАСС.

Между тем в правоохранительных органах рассказали, что военные следователи проверяют генерала на причастность к другим коррупционным преступлениям, кроме того, Милейко проходит по другим эпизодам дела, находящегося в производстве Следственного комитета.

Генерала обвиняют в мошенничестве при закупках формы по завышенным ценам, в результате которых был причинен ущерб почти на 700 млн рублей. Он был задержан в октябре.

По данным следствия, супруга Милейко Галина в 2012 году по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе, где позже была открыта парикмахерская «Для вас». Помещение по подложным документам сначала было оформлено на пожилую родственницу генерала, а затем перепродано за 980 тыс. рублей его супруге. При этом следствие оценивает стоимость помещения в 21 млн рублей. Документы оформлял начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского майор Кирилл Прокудин, сообщил «Коммерсант». По данным издания, Прокудин признал вину, заключил соглашение о сотрудничестве и дал показания на Милейко.

Напомним, в июле 2019 года Милейко покинул пост заместителя директора Росгвардии.

В 2009-2012 годах он проходил службу в различных руководящих должностях в МВД России. С 2014 по 2016 год стал заместителем полномочного представителя президента России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Указом президента России в 2017 году был назначен заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии России.