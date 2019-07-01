Стало известно о решении двух замов Золотова уволиться из Росгвардии

Рапорты об увольнении из Росгвардии подали первый замглавы генерал-полковник Сергей Меликов и заместитель главы генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы, сообщили СМИ.

Как пишет «Коммерсант», директор Росгвардии Виктор Золотов подписал включая приказ о перераспределении обязанностей между своими заместителями. Согласно этого приказа, широкие полномочия Меликова сокращались до курирорвания войскового спецназа, дивизии Дзержинского и авиационных предприятий службы. По данным издания, после этого 53-летний генерал подал рапорт об отставке. Как пишет газета, вместе с Меликовым рапорт подал и еще один заместитель Виктора Золотова – Сергей Милейко.

Как сообщает источник издания, уход генералов может быть связан с претензиями проверяющих к работе тыловых служб ведомства. В самом ведомстве изданию не стали комментировать информацию об отставке.

Напомним, в конце июня в ведомстве сообщали, что военнослужащие срочной службы Росгвардии украли из магазина в Сочи шампуни и дезодоранты, но были привлечены только к дисциплинарной ответственности.