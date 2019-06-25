Обокравших магазин в Сочи росгвардейцев наказали дисциплинарно

Военнослужащие срочной службы Росгвардии украли из магазина в Сочи шампуни и дезодоранты, но были привлечены только к дисциплинарной ответственности, сообщили в пресс-службе Южного округа ведомства.

«Запечатленные граждане установлены. Ими оказались военнослужащие срочной службы», – передает сообщение пресс-службы «Интерфакс».

По словам представителя ведомства, с военными проведена разъяснительная работа, они раскаялись, стоимость товара полностью оплачена, у администрации магазина нет претензий.

Ранее в соцсетях появилось видео из одного из магазинов города Сочи, на котором молодые люди в форме Росгвардии засовывают в карманы шампуни и дезодоранты с полок.