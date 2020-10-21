Экс-замглавы Росгвардии задержан по подозрению в мошенничестве

Бывший заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко задержан по подозрению в мошенничестве, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Военным следствием в отношении Милейко возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Он задержан», – приводит слова источника ТАСС. В правоохранительных органах сообщили, что следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении Милейко меры пресечения в виде заключения под стражу.

В связи с появившимися публикациями в СМИ официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что бывший заместитель руководителя Росгвардии Сергей Милейко был уволен из ведомства по итогам служебной проверки.

«С лета 2019 года С. И. Милейко уже не занимает руководящую должность в федеральной службе. В свое время в отношении него проводилась проверка со стороны главного управления собственной безопасности ведомства, в связи с чем и было принято решение об освобождении С. И. Милейко от занимаемой должности и его увольнении. Летом 2019 года он был уволен», – сказал Грибакин.

Напомним, в июле 2019 года Милейко покинул пост заместителя директора Росгвардии.

В 2009-2012 годах генерал-лейтенант Милейко проходил службу в различных руководящих должностях в МВД России. С 2014 по 2016 год стал заместителем полномочного представителя президента России по Северо-Кавказскому федеральному округу. Указом президента России в 2017 году был назначен заместителем директора Федеральной службы войск национальной гвардии России.

По данным следствия, супруга Милейко Галина в 2012 году по заниженной стоимости получила нежилое помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе, где позже была открыта парикмахерская «Для вас». Помещение по подложным документам сначала было оформлено на пожилую родственницу генерала, а затем перепродано за 980 тыс. рублей его супруге. При этом следствие оценивает стоимость помещения в 21 млн рублей. Документы оформлял начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского майор Кирилл Прокудин, сообщил «Коммерсант». По данным издания, Прокудин признал вину, заключил соглашение о сотрудничестве и дал показания на Милейко.

Также Милейко проверяют на причастность к мошенничеству с контрактами на поставку формы в Росгвардию, которые он курировал. По данным издания, в среду утром у Милейко прошли обыски в рамках возбужденного после проверки военной прокуратуры дела, начатой по инициативе руководства Росгвардии.