В ЕР собрались возобновить диалог об индексации пенсий работающим пенсионерам

Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме намерены возобновить диалог с правительством по вопросу поэтапного возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщил первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Исаев заявил, комментируя состоявшуюся накануне пресс-конференцию президента Владимира Путина, что российский лидер «осторожно высказался за поэтапный переход к восстановлению индексации», передает ТАСС.

«Хочу напомнить, что фракция «Единая Россия» подготовила и направила в правительство ряд предложений по поэтапному восстановлению индексации пенсий работающим пенсионерам. В ближайшее время мы хотим возобновить наш диалог с правительством на эту тему», – добавил он.

Напомним, Владимир Путин заявил, что правительство изучает возможность снять ограничения на индексацию пенсий работающим пенсионерам, однако условием для этого является бюджетная обеспеченность.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как глава государства выступил на пресс-конференции в роли терапевта и защитника.