Стало известно о новой уловке российских банков

Российские банки придумали новую уловку для обмана клиентов: незаметно подключают платные услуги и списывают за их использование по 99 рублей, пишут СМИ.

В последнее время участились случаи, когда клиент узнает о какой-либо подключенной услуге, хотя согласия на нее не давал. Клиенты часто не обращают внимание на потери, поскольку сумма списания незначительная. На это и рассчитывают банкиры, ведь если с миллиона человек взять по 99 рублей, это уже фактически 99 млн, передает «Царьград».

По словам жителя Москвы, который год назад открыл вклад в банке, в момент заключения договора менеджер рассказал ему, что тот сможет управлять вкладом с помощью банковской карты совершенно бесплатно. Однако в конце года с карты списали 99 рублей. Позже мужчина узнал, что к его карте была подключена платная услуга СМС-уведомлений. Однако при заключении договора клиента об этом никто не уведомил.

Юристы отмечают, что такая ситуация не единична, хотя банки фактически нарушают ч. 1 ст. 421 ГК РФ – право потребителя на свободный выбор. Максимальная ответственность за такие действия – возмещение убытков. То есть если мужчина напишет жалобу, ему вернут 99 рублей, однако большинство клиентов не захотят с этим связываться.

Ранее начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский сообщил, что мошенники создали новые схемы воровства денег у клиентов российских банков.