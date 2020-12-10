Мошенники придумали новый способ кражи денег с карт россиян

Мошенники создали новые схемы воровства денег у клиентов российских банков, сообщил начальник управления противодействия кибермошенничеству в Сбербанке Сергей Велигодский.

Злоумышленники просят клиентов банков добавлять в телефон «новую защищенную карту», перевести на нее деньги, после чего обналичивают эти средства, пояснил Велигородский, передает РИА «Новости».

Также распространен еще один способ обмана клиентов банков. Жертве сообщают о якобы выданном ему потребительском кредите, для отмены операции ему нужно сделать заявку на новый кредит и перевести средства на «защищенный счет».

«Казалось бы, диалог абсурдный, но в худшем случае клиент лишается и своих денег, и еще остается должен банку», – отметил Велигородский.

Ранее Банк России предостерег от уловок мошенников в связи с «черной пятницей». Россиян предупредили о кибермошенниках, создающих фишинговые сайты, маскируясь под известные бренды, и рассылающих письма-ловушки со ссылками якобы для предзаказа товаров по сниженным ценам.