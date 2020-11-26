Банк России предостерег от уловок мошенников в связи с «черной пятницей»

Россияне должны придерживаться нескольких рекомендаций, чтобы не стать жертвой мошенников во время одной из крупнейших онлайн-распродаж – «черной пятницы», сообщила пресс-служба ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

С 27 ноября в России стартует одна из крупнейших онлайн-распродаж – «черная пятница», которая продлится до 29 ноября. Большинство магазинов заранее анонсируют скидки, уникальные предложения, привлекая покупателей, передает РИА «Новости».

«Ажиотажем вокруг этого события не преминули воспользоваться кибермошенники. Они создают фишинговые сайты, маскируясь под известные бренды, а также рассылают письма-ловушки со ссылками якобы для предзаказа товаров по сниженным ценам», – предупреждает ЦБ.

Чтобы обезопасить себя, ЦБ рекомендует для покупок в Сети завести себе отдельную или виртуальную карту, либо электронный кошелек, установить лимит трат или вносить деньги непосредственно перед покупкой.

«Учитывая техническую «подкованность» и уловки современных кибермошенников, этот совет можно назвать универсальным: даже если по неосторожности вы введете данные дополнительной карты на фишинговом сайте, то аферистам не удастся завладеть деньгами на счете, где хранятся ваши основные средства», – говорится в сообщении.

Кроме того, совершать покупки нужно только на проверенных надежных ресурсах.

«Сохраните официальные адреса магазинов заранее в закладках браузера. Обращайте внимание на адресную строку страницы. Адрес должен начинаться с https, и в начале адресной строки должен стоять знак закрытого замочка. Нажмите на него и проверьте сертификат: он должен быть выдан именно той компании, на странице которой вы находитесь», – отметил регулятор.

Также обезопасить себя от фишинговых страниц можно, совершая покупки через мобильные приложения магазинов.

В ЦБ предостерегли россиян и от перехода по ссылкам от неизвестных отправителей: «Будьте внимательны со скидочными предложениями интернет-магазинов. Несомненно, настоящие онлайн-продавцы также могут рассылать письма с акциями, однако они не направляют отдельные «ссылки на оплату». Все операции проходят через их официальные сайты».

Также на гаджеты следует установить надежный антивирус с регулярными обновлениями. Хороший антивирусный пакет содержит защиту от фишинга и вредоносных программ.

ЦБ призывает избегать и покупок через подключение к открытым публичным Wi-Fi-сетям: «Для онлайн-оплаты необходимо вводить все данные карты: номер, дату, имя держателя карты, код на обратной стороне. Это секретная информация, именно поэтому нужно внимательно проверять, где вы ее вводите. Это должен быть только платежный шлюз банка, на который вас перенаправит онлайн-магазин для совершения оплаты. Мошенники могут создать сеть-подделку и незаметно похищать данные, которые вводит ничего не подозревающий пользователь».

Ранее сообщалось, что у мошенников появилась новая схема обмана: они представляются сотрудниками бюро кредитных историй, которые якобы обнаружили попытку взять заем на чужой паспорт.