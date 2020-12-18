National Interest оценил российские С-400

Американский журнал National Interest оценил российские зенитно-ракетные комплексы С-400, озаглавив статью вопросом, является ли система ПРО с использованием именно этих ЗРК «главным страхом НАТО».

В материале отмечается, что С-400 во много раз превосходит предыдущие системы С-300 по характеристикам и возможностям, передает РИА «Новости».

Издание пишет, что С-300 – это система ПВО большой дальности, в то время как новейший российский комплекс намного более универсален и, благодаря четырем различным типам ракет, способен поражать цели как на ближних, так и на дальних дистанциях.

Также С-400 может одновременно поражать до 80 целей и 160 управляемых ракет, что становится особенно важным из-за распространения использования беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, издание добавило, что за последнее десятилетие России удалось подписать множество крупных экспортных контрактов на этот ЗРК. Например, среди известных заказчиков С-400 присутствуют такие страны как Китай, Турция и Индия, а Ирак, Египет, Вьетнам, Катар и Саудовская Аравия в проявляют интерес к покупке системы ПРО.

Ранее глава Госдепа Майкл Помпео заявил, что ЗРК С-400, которые Турция купила у России, угрожают безопасности военнослужащих США и американским военным технологиям.