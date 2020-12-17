В Калининграде в рамках акции «Мы Вместе» прошел благотворительный концерт

В Кафедральном соборе на острове Канта 16 декабря состоялся благотворительный концерт классической музыки в рамках акции «Мы Вместе». На мероприятие были приглашены волонтеры, медицинские сотрудники, специалисты социальной сферы.

«Мы действительно вместе в этот сложный период. Концерт – возможность сказать слова благодарности всем тем, кто находится на первой линии борьбы с коронавирусной инфекцией», – сказал заместитель председателя правительства Калининградской области Алексей Силанов. «Это, прежде всего, слова благодарности нашим медицинским работникам. Тем, кто стремится прийти на помощь каждому, кто в этом нуждается. Также спасибо нашим педагогам, работникам социальной сферы, культуры, и особенно волонтерам. Низкий поклон всем тем, кто противостоит эпидемической угрозе», – приводятся его слова на сайте правительства региона.

Концерт в Кафедральном соборе также был приурочен к 250-летию со дня рождения великого музыканта Людвига ван Бетховена. Зрители могли посмотреть прямую трансляцию выступления в официальном сообществе собора в социальной сети «ВКонтакте».

В концерте приняли участие исполнители и коллективы: лауреат международных конкурсов Светлана Касьян (сопрано); народная артистка России Ирина Долженко (меццо-сопрано); лауреат международных конкурсов Георгий Васильев (тенор); лауреат международных конкурсов Филипп Севастьянов (бас); Калининградский областной симфонический оркестр (художественный руководитель – Аркадий Фельдман); сводный хор Калининградской области и артисты Театра хоровой музыки Саратовской областной филармонии имени А. Г. Шнитке (художественный руководитель Людмила Лицова), дирижер – лауреат Всероссийского конкурса дирижеров (2008г.), лауреат международных конкурсов, с 2014 года – дирижер в Большом театре, лауреат премии «Золотая маска» Филипп Чижевский.

Видеотрансляция будет доступна на YouTube-канале собора 18 декабря.

Акция взаимопомощи «Мы Вместе» направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса. Во всех регионах России работают волонтеры, доставляя лекарства и продукты. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся в их помощи, а тысячи партнеров акции помогают своими услугами и товарами.

В Калининградской области региональный штаб акции взаимопомощи #МыВместе действует на базе областного центра развития добровольчества. Волонтеры помогают в доставке одиноким пожилым и маломобильным людям продуктов и лекарств.