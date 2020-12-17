Путин: Россия беспрецедентно открыта для работы наблюдателей на выборах

Попытки вмешательства в российские выборы со стороны третьих государств не прекратятся, но Россия останется максимально открытой для наблюдателей на выборах, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

«Конечно, будут пытаться вмешиваться [в выборы]. Не только в наши выборы, но и по всему миру практически. Это глобальная политика. Как базы по всему миру, так и вмешательство по всему миру. Поэтому мы это знаем, мы к этому готовимся, мы сможем этому противостоять эффективно только в том случае, если подавляющее число наших граждан будут понимать, что это вмешательство, и что мы обязаны этому противостоять, и что это недопустимо, и что мы сами должны определять свою судьбу», – сказал глава государства, отвечая на вопрос журналистов.

Он добавил, что Россия остается открытой для сотрудничества с партнерами, открытой для международных наблюдателей на выборах. «Наверное, такой открытости вообще в мире нигде нет. В некоторых штатах США, вы знаете, больше десятка штатов, вообще запрещено законами присутствие каких бы то ни было иностранных наблюдателей. У нас ничего подобного по всей стране нет. Наоборот, мы открыты», – указал президент.

Он напомнил, что в качестве наблюдателей на выборах разрешено участвовать общественным организациям, в том числе Общественной палате, СМИ и т. д. «Вот это направление нашей работы, мы, безусловно, будем наращивать, с тем, чтобы добиться главного. А главное заключается в том, чтобы сами граждане нашей страны были уверены в том, что выборы проходят открыто, прозрачно, и результаты их заслуживают уважения» – пояснил Путин.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.