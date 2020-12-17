Путин рассказал о состоянии системы здравоохранения России

Россия за время пандемии коронавирусной инфекции сумела наладить производство средств индивидуальной защиты, разработать несколько вакцин от вируса, а также начать производство лекарств, указал президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

В ходе пресс-конференции главу государства спросили о состоянии системы здравоохранения России. Вопрос задал сотрудник «России 1» Алексей Петров. «Маски стали таким символом нашего времени, очень неприятным. Понятно, что пандемия – это главное событие этого года. Мой вопрос о состоянии российской системы здравоохранения. Какова степень ее готовности?» – спросил корреспондент.

«По поводу готовности системы здравоохранения: конечно, к таким масштабам, с которыми мы столкнулись, не готова оказалась ни одна система здравоохранения в мире. Ну нет такой системы просто. Мы анализируем все, что в мире происходит, и видим, что такого примера нет. Но есть пример того, как была организована работа в нашей стране. По сравнению, все же познается в сравнении – по сравнению с тем, что происходило в мире, конечно, наша система оказалась более эффективной. Я сейчас скажу и о недостатке лекарств и о других проблемах. Это само собой разумеется, это все есть, мы это все видим», – ответил президент.

Путин добавил, что на данный момент анализ поступающих в Кремль вопросов говорит о том, что далеко не все еще решено. Также глава государства напомнил, что в стране за последнее время было построено 40 центров по борьбе с коронавирусом, из которых 30 возвело Минобороны.

Кроме того, в стране быстро развернули производство средств индивидуальной защиты. «Масок, которые всем надоели, их производство увеличили в 20 раз. Такое редко где бывает. Наша система здравоохранения и система управления в данной сфере продемонстрировали готовность к быстрой мобилизации ресурсов и сделали это», – подчеркнул Путин.

Вместе с тем, по данным, поступающим от граждан в Кремль, в стране не хватает лекарств в аптечных сетях. «Но это уже не те проблемы, с которыми мы сталкивались вначале. Это проблемы логистики, несвоевременных закупок, доставок. А в целом – промышленность среагировала», – указал он.

Глава государства отметил, что Россия вошла в тройку мировых лидеров по тестированию от коронавируса. «По мнению ВОЗ, один из способов преодоления трудностей, связанных с распространением инфекции – это массовое тестирование. Лекарственные препараты: мы начали производить отечественные препараты в нужном нам количестве. И, наконец, вакцинация. Россия оказалась первой страной в мире, которая изобрела, можно так сказать, и начала производить вакцину. Хорошую вакцину, я уже много раз об этом говорил. И безопасную, и эффективно действующую. 95%, там уже говорят специалисты, уже 96% и 97% уровень защиты. И ни одного серьезного случая, нет побочных явлений», – отметил президент.

Напомним, глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.