Стоимость поездки по карте «Тройка» в Москве в 2021 году решили повысить

Стоимость одной поездки в общественном транспорте Москвы по карте «Тройка» в следующем году увеличится на 2 рубля, до 42 рублей, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«Разовая поездка в метро, МЦК, МЦД (зона «Центральная») и наземном транспорте по карте «Тройка» (билет «Кошелек») изменится на 2 рубля [и возрастет] до 42 рублей, при оплате банковской картой – также на 2 рубля, [составит] 46 рублей вместо 44 рублей», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Билет «Единый» на одну поездку будет стоить 60 рублей вместо 57, на две - 120 рублей вместо 114. «Эти билеты востребованы в основном у людей, которые редко пользуются городским транспортом», – отметили в департаменте.

Бумажный билет на календарный месяц, но включающий не более 70 поездок, будет стоить 3 тыс. рублей. «В среднем цена одной поездки месячного льготного билета обучающегося изменится на 50 копеек на метро, МЦК и МЦД. И на 25 копеек на наземный транспорт. При условии совершения минимум 20 поездок в месяц», – уточнили в пресс-службе.

Там добавили также, что количество пассажиров в общественном транспорте Москвы снизилось более чем на треть по итогам 2020 года.

«В Москве по итогам года пассажиропоток сократится более чем на треть. Как следствие, снизилась и билетная выручка перевозчиков. При этом городской транспорт Москвы одним из немногих в мире работал в полном объеме, без сокращения количества рейсов. Мы также кратно увеличили дезинфекцию – до 10 раз в день», – сообщили в пресс-службе.