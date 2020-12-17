Нарышкин рассказал о получении военными в Сирии упреждающей информации от СВР

В Сирии российские военные оперативно получают от Службы внешней разведки России упреждающую информацию, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин, отметив беспрецедентный прогресс в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами.

В статье в журнале «Международная жизнь», опубликованной в преддверии 100-летия внешней разведки, он сообщил, что «по партнерскому каналу в СВР России на регулярной основе поступает значительный объем информации упреждающего характера». Эта информация «способствует успешным действиям» ВКС в Сирии. При этом «значительную часть» данных СВР «получает практически в режиме реального времени в ходе осуществления совместных с партнерами мероприятий».

Нарышкин отметил «весьма эффективное антитеррористическое сотрудничество» с разведкой арабских стран, а также стран Среднего Востока и Юго-Восточной Азии. Кроме того, по его словам, «удалось сохранить антитеррористическое взаимодействие с разведками США и европейских стран», передает РИА «Новости».

За пять лет антитеррористической миссии в Сирии российские ВКС уничтожили около 900 главарей бандформирований и более 133 тыс. боевиков, в том числе 4,5 тыс. из стран СНГ.

Служба внешней разведки России отмечает беспрецедентный прогресс в сотрудничестве с зарубежными спецслужбами, в том числе западными, несмотря на мощное давление, которое США с Великобританией оказывают «на столицы ряда государств», заявил Нарышкин, назвав поведение Вашингтона и Лондона «неджентльменским». Он пишет, что многие партнеры СВР «откровенно тяготятся назойливым вниманием англосаксонских союзников» и признают, что СВР во многом определяет характер взаимодействия разведок.

Нарышкин сообщил, что его ведомство с разной степенью интенсивности сотрудничает практически со всеми значимыми разведывательными и контрразведывательными службами государств – членов СНГ, стран Запада, Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Дальнего Востока, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, африканских государств.

Нарышкин в статье перечислил основные направления сотрудничества СВР со специальными службами других государств. Это, прежде всего, противодействие терроризму, борьба с нелегальной миграцией, контрабандой оружия и наркотиков, кибербезопасность. Кроме того, СВР участвует в освобождении россиян и граждан других стран, оказавшихся в плену.

Напомним, СВР сообщала, что точные данные об участии боевиков из Сирии в боях в Нагорном Карабахе получила, в том числе, от партнерских спецслужб стран Ближнего и Среднего Востока. Кроме того, Нарышкин указывал на провокации и шантаж в работе «заклятых партнеров» СВР.