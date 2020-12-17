США проигнорировали на переговорах о СНВ-3 беспокоящие Россию вопросы Сенатор США назвал «российские кибератаки» объявлением войны 17 декабря 2020, 03:30

Фото: Alex Edelman/CNP/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Американский сенатор-демократ Ричард Дурбин заявил, что хакерские атаки, якобы проведенные Россией против правительственных учреждений США, стали «объявлением войны». Он заявил, что США не могут «дружить» с главой российского государства Владимиром Путиным и при этом «позволять ему совершать такие кибератаки на Америку». По словам сенатора, «это фактически объявление войны Россией Соединенным Штатам». Дурбин призвал «отнестись к этому серьезно», пишет Sun со ссылкой на CNN. Bloomberg сообщает, что сотрудники американской администрации проводят ежедневные «срочные» межведомственные консультации в связи с кибератаками. В них участвуют ФБР, АНБ, аппарат директора национальной разведки, министерство внутренней безопасности. Сообщается, что хакеры, предположительно, не получили доступа к какой-либо конфиденциальной информации, передает РИА «Новости». Напомним, газета Washington Post со ссылкой на источники заявила о причастности «российских хакеров» к взлому системы минфина США и Национального управления по телекоммуникациям и информации. При этом никаких доказательств в обоих случаях приведено не было. Bloomberg сообщило, что советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен прервал поездку в Европу и вернулся в Вашингтон. Кремль отверг обвинения в причастности якобы российских хакеров к атакам, призвав прекратить «голословно обвинять русских».

