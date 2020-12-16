За работу с пациентами с COVID медики получили 11 млрд рублей страховых выплат

Медики, работающие с пациентами, у которых выявлен коронавирус или есть подозрение на него, получили свыше 11 млрд рублей страховых выплат, сообщил Минздрав России.

Как следует из документа, опубликованного на официальном портале проектов нормативных правовых актов, по данным ФСС на 15 декабря «произведено выплат нарастающим итогом на сумму более 11,064 млрд рублей». Из них 1,07 млрд рублей выплачены из-за смерти медработников (395 выплат). По «временной нетрудоспособности было произведено 145195 выплат на сумму более 9,91 млрд рублей». По 165303 случаям созданы комиссии по расследованию.

Минздрав подготовил проект о предоставлении права на страховые выплаты немедицинским работникам, непосредственно контактирующим с пациентами, у которых подтвержден или подозревается COVID-19, если «заражение произошло при исполнении трудовых обязанностей». Судя по имеющимся данным, эти страховые выплаты могут получить 16955 человек, вероятные затраты на выплаты по 2020 году составят 1,49 млрд рублей, передает РИА «Новости».

В ноябре кабмин выделил дополнительные 10 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь больным COVID-19. В октябре СМИ сообщили, что в 2021 году правительство продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом, однако теперь этим будут заниматься Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов. В ноябре Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с COVID-19.