На выплаты борющимся с коронавирусом медикам выделили еще 10 млрд рублей

Взгляд
30 ноября, понедельник  |  Последнее обновление — 22:31  |  vz.ru
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Минобороны готово продать Москве аэродром Остафьево

Москва приросла военным аэродромом Остафьево ostafyevo.gazprom.ru
Минобороны РФ готово продать военный аэродром Остафьево правительству Москвы. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщили сразу два источника. Город еще при Юрии Лужкове мечтал заполучить эту землю площадью более 560 га, но аэропорт с 1997 года входит в сферу бизнес-интересов Газпрома. Какие у столицы планы на эти земли? Подробности...
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Как Лигачев возвысил Ельцина и пытался остановить перестройку

В первые годы правления Горбачева Егор Лигачев был его правой рукой в делах партии Юрий Абрамочкин/РИА Новости
«Лигачев пригрозил будущему президенту России потерей партбилета, Ельцину пришлось подчиниться», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Евгений Спицын, лично знакомый с Егором Лигачевым, одним из руководителей нашей страны в 80-х годах. Сегодня у Лигачева – столетний юбилей. Какую роль этот человек сыграл для последних лет жизни СССР? Подробности...
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Испытания вакцин от COVID-19 преподносят сюрпризы

Российская вакцина занимает достойное место в ряду конкурентов XINHUA/Global Look Press
Десятки научных коллективов продолжают экстренную разработку спасительной вакцины от коронавируса. Какие результаты испытаний показывают сегодня лидеры этого всемирного соревнования и что говорят зарубежные специалисты о российской разработке «Спутник V»? Подробности...
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«Псакинг» станет символом президентства Байдена

Байден собрался назначить Псаки пресс-секретарем Белого дома ABACA/Reuters
Популярная в России экс-сотрудник Госдепа США Дженнифер Псаки может занять пост пресс-секретаря Белого дома в составе «женской» команды по коммуникациям Джо Байдена. В США эту новость уже назвали «фантастической», а сама Псаки заявила о «чести» работать вместе с Байденом. Почему вероятный президент США принял такое кадровое решение и как оно характеризует будущую внутреннюю и внешнюю политику Вашингтона? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Армяне еще не осознали, что произошло

Евгений Крутиков
Евгений Крутиков, военный эксперт
Пройдёт немного времени, и масштаб катастрофы именно моральной, этической и исторической накроет и Степанакерт, и Ереван. Сложно даже представить себе, какой исторический счёт предъявят тем, кто будет назначен виновником катастрофы. Подробности...
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Имперский орел против «новой нормальности»

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Не надо никаких специальных национальных идей. Просто придерживаться здравого смысла – уже достаточно. И вот перед нами – готовая имперская максима: на территории нашей страны живут мужчины и женщины; цель государства – способствовать их семейному благополучию, счастью и процветанию. Подробности...
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Если Европа не защитит себя, она станет халифатом

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Некоторые проблемы лучше решать не по мере их поступления. Но что выросло, то выросло. И что останется Макрону, если его ультиматум проигнорируют? Запретить ислам? Арестовать имамов? Подробности...
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Россию выгоняют из Приднестровья

Латвия попросила Россию о помощи

Обсуждение: 19 комментариев

Киргизам предложили отказаться от русского

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    На выплаты борющимся с коронавирусом медикам выделили еще 10 млрд рублей

       30 ноября 2020, 22:12
    Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Российский кабмин выделил дополнительные 10 млрд рублей на выплаты медицинским работникам, которые оказывают помощь больным COVID-19, сообщила пресс-служба правительства.

    Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Как сообщается на сайте кабмина, «поддержать врачей, средний и младший медперсонал, водителей скорых, которые сейчас трудятся в условиях повышенной нагрузки, распорядился» глава российского государства Владимир Путин. Деньги направят из резервного фонда правительства. Премьер обязал глав регионов проследить, чтобы медики «получали положенные им выплаты в кратчайшие сроки».

    В октябре СМИ сообщили, что в 2021 году правительство продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом, однако теперь этим будут заниматься Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов. В ноябре Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с COVID-19.


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