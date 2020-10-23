Порядок начисления дополнительных выплат медикам решили изменить

В 2021 году правительство продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом, однако теперь этим будут заниматься Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов, пишут СМИ.

Правительство продлит на 2021 год выплату федеральных доплат медицинским работникам, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом, передает «Коммерсант».

При этом по поручению социального вице-премьера Татьяны Голиковой их администрирование переведут на федеральный уровень. Министр финансов Антон Силуанов заявил на встрече с фракцией «Единой России», что получить доплаты работники здравоохранения смогут в течение всего следующего года: «У нас на следующий год предусмотрен необходимый резерв в Резервном фонде, в расходах это есть».

Факт принятия соответствующего решения также подтвердил источник в социальном блоке правительства. При этом Силуанов подчеркнул, что предполагаемый механизм определения размера этих выплат не изменился – по его словам, важно начать точно определять время, которое медицинские работники работают непосредственно в опасной зоне, и учитывать его при выплате надбавок.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что одновременно с продлением срока начисления «ковидных» выплат правительство также изменит механизм их администрирования. Так, если раньше средства поступали из федерального бюджета в бюджет ФФОМС, а оттуда в регионы, то теперь выплаты врачам напрямую будет осуществлять один из внебюджетных фондов – ПФР, ФФОМС или ФСС – под совместным руководством Минздрава и Минтруда.

«Это позволит в будущем избежать проблем с определением размера доплат из-за рассогласованных действий центра и регионов», – заявил он.

В частности, на это в своих выступлениях жаловались профсоюзы – размер полученных работниками выплат варьировался не только между больницами, но и между регионами.

Отмечается, что продление сроков и трансформация начисления выплат за борьбу с коронавирусом могут оказать свое влияние на планы властей по реформированию системы оплаты труда в здравоохранении в целом.

Ее начали обсуждать год назад, однако на фоне произошедшей эпидемии сроки представления предложений по модернизации оплаты труда оказались сдвинуты на весну 2021 года. Тогда, как заявляла Голикова, между введением федеральных доплат и установкой фиксированной структуры выплат сотрудникам системы здравоохранения было выбрано последнее.

Ранее правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, также подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам.

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