Мишустин продлил стимулирующие выплаты медикам

Правительство продлило на сентябрь стимулирующие выплаты медицинским работникам, также подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Правительство приняло решение продлить еще на месяц сентябрь медицинским работникам стимулирующие выплаты, которые были введены по инициативе президента, как и прежде с перерасчетом на отпускные», – сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости».

Он отметил, что соответствующее постановление подписано.

«Также было подготовлено постановление о продлении до 15 октября выплат социальным работникам. На заседании правительства в четверг мы выделили почти 2 млрд рублей, которые необходимы на эти цели», – сообщил Мишустин.

Ранее Мишустин подписал распоряжения о выделении дополнительных средств на выплаты медикам и соцработникам, а также на выплату ежемесячных пособий на детей.

Напомним, в конце августа вице-премьер Татьяна Голикова попросила президента России Владимира Путина продлить на сентябрь стимулирующие выплаты медикам, которые ведут борьбу с коронавирусом.