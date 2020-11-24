Мишустин продлил на год выплаты за помощь пациентам с коронавирусом

Выплаты всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с COVID-19, продлены до конца 2021 года, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Производить ежемесячно с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года специальную социальную выплату (...) следующим категориям людей: оказывающие медицинскую помощь (...) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, (...) не оказывающие медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, но контактирующие с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции при выполнении должностных обязанностей, (...) врачи и медицинские работники с высшим (немедицинским) образованием, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, осуществляющий санитарно-эпидемические мероприятия и мероприятия по обеспечению в рамках деятельности по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», – цитирует документ РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что борющимся с коронавирусом медикам выделят более 7,7 млрд рублей на оплату отпусков и на выплату компенсаций за неиспользованные отпуска.