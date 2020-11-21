Правительство решило выделить больше 7,7 млрд на отпускные борющимся с COVID медикам

Борющимся с коронавирусом медикам выделят более 7,7 млрд рублей на оплату отпусков и на выплату компенсаций за неиспользованные отпуска, следует из подготовленного Минздравом проекта распоряжения правительства.

Документ согласован с Минфином, передает ТАСС.

«Выделить из резервного фонда правительства России в 2020 году бюджетные ассигнования Минздраву в размере 7,715 млрд рублей в целях софинансирования расходных обязательств субъектов России по финансовому обеспечению расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсаций за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку (в условиях коронавируса)», – указывается в тексте.

Ранее президент России Владимир Путин назначил выплаты студентам-медикам за борьбу с COVID-19.