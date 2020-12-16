Врач объяснил необходимость разработки 26 российских вакцин от COVID-19

Чем больше Россия разрабатывает вакцин, тем выше шанс, что какой-либо из новых препаратов сработает максимально эффективно, сообщил профессор кафедры «Вирусология» МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский.

«Насколько та или иная вакцина хорошо будет работать на больших группах людей – главный вопрос. «Спутник V», вакцины центра Чумакова и «Вектора» – разные по доставке и действующему компоненту», – сказал специалист в комментарии Ura.ru, отметив, что эти препараты безвредны на предварительных испытаниях, но в некоторых случаях, по его мнению, может потребоваться и повторная вакцинация.

Аграновский добавил, что эффективность вакцин является главным вопросом. При этом он указал, что у новых препаратов в России сложный процесс регистрации, согласования и испытаний.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на встрече руководителей санитарных ведомств стран БРИКС заявила, что в России разрабатываются 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных центрах.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Прививку можно сделать бесплатно и добровольно. Вакцина уже доставлена во все российские регионы. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. В гражданский оборот уже поступило около 320 тыс. доз российской вакцины.