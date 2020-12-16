В Словакии ужесточили коронавирусные ограничения Минздрав внес вакцинацию от коронавируса в календарь прививок 16 декабря 2020, 19:13 Текст: Евгения Шестак

Минздрав внес вакцинацию от коронавируса в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, следует из приказа ведомства. Приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Внести изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям... дополнить позицией следующего содержания: против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2», – говорится в документе. Ранее Министерство труда и социальной защиты России дополнило перечень причин инвалидности вызванными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) осложнениями у медработников.

