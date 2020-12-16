Мумифицированное тело нашли на помойке в Брянске

Полиция в Брянске устанавливает личность женщины, чье мумифицированное тело было обнаружено на свалке в Бежицком районе города.

Фото мумифицированного тела женщины, выброшенного на помойку в Брянске, появилось в социальных сетях. В полиции подтвердили факт его обнаружения.

«Труп обнаружен, будет проводиться проверка, устанавливаться личность женщины. А также, как тело попало в это место», – передает РИА «Новости» слова представителя УМВД по региону.

Как уточнили в полиции, тело найдено на улице Дятьковской около дома №113.

Напомним, в апреле в Москве нашли пролежавшие в квартире полтора года мумии двух сестер.