Госдума запретила перевозить более 200 сигарет

Госдума на пленарном заседании приняла закон, устанавливающий максимальный объем табачной продукции для свободного перемещения по территории России физлицами.

Авторы законопроекта отмечают, что неконтролируемый оборот табачных изделий представляет угрозу для экономических интересов России, а рост нелегальной торговли приводит к сокращению доходов бюджетов всех уровней, передает РИА «Новости».

Для противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции в России уже введен аналогичный запрет, включая административную ответственность. В отношении табачной продукции подобные ограничения российским законодательством не предусмотрены. Законопроект разработан для противодействия нелегальному обороту табака.

Так, будет запрещено перемещение табачных изделий в количестве более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на одного человека.