Лысаков назвал законопроект о «гаражной амнистии» запоздалым

Он «опоздал», заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков, комментируя законопроект о гаражной амнистии.

По большей части гаражи уже снесены, поэтому от законопроекта о «гаражной амнистии» уже мало толка, но в нем можно было бы предусмотреть определенные льготы для людей, пострадавших от сноса своих самодельных мест для машин, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.

В Госдуму внесли законопроект о гаражной амнистии, благодаря которому удастся урегулировать вопросы приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.

«Законопроект, в принципе, правильный и защищает права граждан, но он, к сожалению, хронически опоздал, потому что фактически защищать уже почти некого, владельцев не осталось. Если в качестве примера взять Москву, то там уже проведена масштабная и успешная спецоперация по отъему гаражей у граждан», – говорит Лысаков.

Он напоминает, что в 2005 году столичные власти предложили людям воспользоваться программой «Народный гараж», которая действует до сих пор. Это многоярусный капитальный объект, в котором любой желающий за некоторую сумму может оформить парковочное место для своего автомобиля. При этом эксперт отмечает, что такой гараж скорее «антинародный», поскольку там просто «пыльный кусок бетона» (машиноместо) без всякого права на собственность еще 15 лет назад стоил «как хорошая бюджетная иномарка» (около 300 тыс. рублей).

Для того, чтобы заполнить эти «народные гаражи», продолжает собеседник, Департамент городского имущества города Москвы перестал продлевать гражданам договоры на аренду земли, на которой они когда-то построили различные гаражи (металлические, кирпичные и так далее). Соответственно, после прекращения действия данного документа все сооружения попросту начали сносить. Причем депутат уточняет, что это делалось без выплаты какой-либо компенсации.

«Гаражей-ракушек (разборный металлический гараж) сейчас точно не осталось, другие гаражи тоже в массовом порядке почти все снесены, и сейчас, когда законопроект внесен, защищать-то оказалось практически некого. Таких обладателей гаражей от общего числа остался небольшой процент. То есть инициатива хорошая, но она опоздала на много-много лет, потому что фактически мы уже стоим у развала гаражных владений», – считает Лысаков.

При этом он выразил надежду, что данный закон, возможно, мог бы помочь некоторым жителям регионов, где проводилась менее агрессивная политика местной власти по сносу самодельных сооружений для автомобилей.

«Этот законопроект мог бы быть полезен, если бы обладателям мест в «народных гаражах» дали право на землю, которая находится под гаражом. Так у них было бы право на его продажу и тот доход, который получает управляющий данной организацией (а по закону они имеют право надстроить этаж и открыть там, например, пункт помывки, ремонта и так далее). То есть если закон позволит обладателям места в «народном гараже» иметь право на ту прибыль, которую имеет дирекция, или, в конце концов, какие-то льготы, например помыть бесплатно машину или уменьшить стоимость доплаты каких-то работ по обслуживанию здания, то в нем будет безусловная польза», – резюмировал собеседник.

Ранее данную инициативу поддержал премьер-министр Михаил Мишустин, добавив, что и сам когда-то не смог удержать свое место для машины. Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с газетой ВЗГЛЯД подчеркнул, что также считает, что данный законопроект нужно было вводить гораздо раньше, а сейчас это выглядит крайне несправедливо.