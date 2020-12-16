В Госдуму внесли проект о «гаражной амнистии»

Секретарь генсовета партии «Единая Россия», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников внесли в Госдуму законопроект о гаражной амнистии, сообщили в пресс-службе думского комитета.

«Сегодня в Государственную Думу внесен законопроект о гаражной амнистии. Проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены» подготовили сенатор РФ А.А. Турчак и депутат ГД П.В. Крашенинников», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Как отметил Крашенинников, которого цитирует пресс-служба комитета, законопроект разработан с целью создания правовых условий для оформления прав граждан на такие объекты недвижимости, как гаражи.

В комитете пояснили, что законопроектом предусматривается механизм предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых размещены их гаражи, возведенные до введения в действие Градостроительного кодекса (то есть до 30 декабря 2004 года), определяется перечень документов, необходимых для приобретения гражданами таких земельных участков.

Также предусмотрено, что субъекты России будут определять перечень документов, необходимых для приобретения гражданином прав на земельный участок под гаражом, в случае отсутствия у него необходимых документов, установленных законопроектом.

Кроме того, предусматривается одновременный государственный кадастровый учет и государственная регистрация права собственности на гараж (возведенный до введения в действие Градостроительного кодекса) и на земельный участок под гаражом. Это будет осуществляться по заявлению органа государственной власти или органа местного самоуправления, предоставившего указанный земельный участок.



Крашенинников уточнил, что граждане будут освобождены от необходимости самостоятельно обеспечивать кадастровый учет объекта, поскольку он будет проводиться органом МСУ. Кроме того, при оформлении права собственности на гараж и землю гражданам не придется оплачивать госпошлину, так как документы на регистрацию подаются органом МСУ, добавил депутат.



Также законопроектом предусматривается дополнительное полномочие органов МСУ, согласно которому размещение гаражей, не являющихся объектами капитального строительства (например, временных стоянок), будет возможно без предоставления земельных участков - на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.



Крашенинников отметил, что законопроект о гаражной амнистии позволит гражданам без лишних сложностей оформить свои права на гаражи и землю под ними и предоставит возможность свободно распоряжаться этими объектами, защитить свои права.