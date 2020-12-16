Водонаева пообещала главе Кубани стать для него «занозой в заднице»

Блогер и телеведущая Алена Водонаева пообещала губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву стать для него «занозой в заднице» и вместе решать вопросы воды на Кубани.

В своем Instagram она рассказала подписчикам, что купила квартиру в Геленджике и выплатила за жилье всю сумму. По словам телеведущей, она ничего себе не покупала и никуда не ездила, чтобы поскорее рассчитаться, а сейчас начала копить на ремонт.

«Ну что, уважаемый губернатор Краснодарского края, теперь мы не чужие друг другу люди, будем вместе решать вопрос с водой на Кубани. Ваша заноза в заднице в здании», – написала Водонаева.

Напомним, ранее Водонаева раскритиковала мужчин без собственного жилья. «Надоели эти собаки бездомные. Хочешь женихаться и жить с женщиной – веди ее на свою территорию. И сыновей своих воспитывайте так, чтобы они знали, что такое ответственность. Жалкие инфантильные рыбы-прилипалы пусть мимо плывут», – заявила она.