Эксперт: У нового посла США в Белоруссии позиция «хромой утки»

«Скорее всего, Фишер – временная фигура на этой должности. Через месяц администрация в США поменяется, и ее могут запросто попросить», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя утверждение кандидатуры американского дипломата Джули Фишер на пост нового посла в Минске.

«Скорее всего, Фишер – обычный карьерный дипломат и временная фигура на этом посту. Как правило, новый президент меняет послов и назначает в подобные страны своих сторонников и лоббистов, поэтому пока у Фишер позиция «хромой утки» – через месяц ее могут запросто попросить», – считает политолог-американист Малек Дудаков.

Американский Сенат во вторник (в ночь на среду по московскому времени) единогласно утвердил кандидатуру Фишер на пост нового посла в Минске. Напомним, что после дипломатического скандала в 2008 году США и Белоруссия на взаимной основе отозвали послов. В 2019-м, в свете потепления отношений Вашингтона и Минска, стороны заявили о возможности восстановления дипотношений на прежнем уровне. Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Фишер еще до начала нынешнего политического кризиса в Белоруссии – в апреле.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Фишер – русскоязычный дипломат с опытом работы на Украине после «оранжевой революции» и в Грузии при Михаиле Саакашвили. Она известна как последовательный сторонник выстраивания «санитарного кордона» против России.

По мнению Дудакова, наиболее знаковым является то, что «это первый американский посол в Белоруссии за 12 лет». «Однако у Байдена будут поводы снова откатить тот прогресс, которого Америка достигла при Трампе в плане улучшения отношений с Белоруссией. Если США начнут активнее поддерживать оппозицию и усилят давление на Лукашенко, то посла, конечно, снова придется отозвать», – заключил он.

Российский политолог, член научного совета при Совете безопасности Андрей Манойло ранее охарактеризовал выступления белорусской оппозиции как попытку государственного переворота гибридного типа, которая один в один повторяет тот сценарий, который США в 2019 году пытались осуществить в Венесуэле.

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