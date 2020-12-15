Лавров оценил политику ЕС в отношении косовских сербов

Евросоюз не способствует созданию в Косово сообщества сербских муниципалитетов, хотя сам решил быть посредником в нормализации отношений межу Белградом и Приштиной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы сожалеем, что ЕС, который вызвался много лет назад быть посредником в диалоге между Белградом и Приштиной и получил это право, включая закрепление этих функций в резолюции Генеральной ассамблеи ООН, не может добиться от Приштины выполнения договоренностей, которые были достигнуты. Особенно по вопросу создания сообщества сербских муниципалитетов в Косово» – передает ТАСС слова главы МИД.

Лавров призвал Брюссель «в полной мере осознать ответственность за выполнение того, о чем договаривались при посредничестве Евросоюза». Он также подтвердил позицию Москвы в поддержку Сербии в вопросах, касающихся Косово, передает РИА «Новости».

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай и пять стран ЕС. В мае 2019 года лидер непризнанного Косово Хашим Тачи пригрозил объединением с Албанией в случае непризнания Евросоюзом.