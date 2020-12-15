Минобороны подписало контракт на строительство шести корветов для Тихоокеанского флота

Минобороны и Амурский судостроительный завод заключили контракт на шесть корветов проектов 20380 и 20385, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«В соответствии с условиями контракта Тихоокеанский флот в период с 2024 по 2028 года получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Напомним, в начале октября новейший корвет проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», построенный на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота, завершил первый этап ходовых испытаний в Японском море.