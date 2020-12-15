Онищенко раскритиковал исследование о «неправильных» антителах к коронавирусу

Академик РАН, депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко резко раскритикова результаты исследования Йельского университета о «неправильных» антителах к коронавирусу.

Онищенко призвал «не раздувать из этой темы сенсацию», поскольку вопрос взаимодействия аутоантител с организмом необходимо обсуждать исключительно во врачебной среде.

«Вот этот Йельский университет – его кастрировать надо. Аутоантитела и при дизентерии есть, и при вообще любом инфекционном заболевании. Все это зависит от аллергического статуса. Все мы аллергики, ну что тут нового?» – возмутился он в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам парламентария, результаты исследования – прописная истина для врача. Он считает, что такие публикации лишь создают повод для «очередного витка нагнетания психоза».

Ранее исследователи из Йельского университета выяснили, что большое количество «неправильных» антител (аутоантител) в крови, которые нацеливались на органы, ткани и на саму иммунную систему, а не на борьбу с вторгающимся вирусом, не только провоцировали осложнения при COVID-19, но и были причиной длительного течения инфекции.