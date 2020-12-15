Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке сладких подарков

Роспотребнадзор рекомендовал приобретать сладкие новогодние подарки в местах организованной торговли, в пример приводятся магазины, супермаркеты и официальные рынки.

В Роспотребнадзоре также посоветовали обращать внимание на упаковку, на которой в обязательном порядке должна содержатся информация о наименовании товара, его составе, количестве, дате изготовления, сроке годности, условиях хранения, наименовании и месте нахождения изготовителя, а также рекомендации по использованию, показатели пищевой ценности, сведения о наличии в продукции генно-модифицированных организмов и единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза, передает ТАСС.

Кроме того, при покупке сладких подарков следует отдавать предпочтение тем, в которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гидратированных жиров и масел, а также отсутствуют потенциальные аллергены, указали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что игрушка в подарке должна находиться в отдельной упаковке, предназначенной для контакта с пищевой продукцией.

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