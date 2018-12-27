Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать новогодних аниматоров

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по выбору услуг аниматоров на Новый год, чтобы уберечь сограждан от риска испортить праздник.

«Прежде всего, необходимо хорошо изучить рынок услуг аниматоров. Можно спросить совета у друзей и знакомых, прочитать отзывы, посмотреть видео с подобных мероприятий, ознакомиться с ценовой политикой и программами агентств», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Договор с агентом должен быть заключен в письменной форме. В нем прописаны условия договора, сроки исполнения, стоимость услуг и ответственность сторон за неисполнение обязательств. Документ составляется в двух экземплярах.

Если договор не исполнен по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором. Также заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю понесенных им расходов.

При этом исполнитель также вправе отказаться от исполнения своих обязательств, но при при условии полного возмещения заказчику убытков.

«Бывает так, что люди обращаются в первую попавшуюся фирму, подписывают договор, вносят предоплату, но в назначенный день никто не приходит, телефон компании оказывается неработающим, бланки договора – фальшивыми, а фирма оказывается незарегистрированной», – сообщает ведомство.

Также в Роспотребнадзоре отметили, что нужно быть внимательным, приглашая в дом чужих людей.

«Перед заключением сделки постарайтесь выяснить как можно больше деталей об опыте работы аниматоров, найти отзывы клиентов, которые подтвердят успешный опыт оказания услуг и благонадежность специалистов», – сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее выяснилось, что большинство россиян планируют встретить Новый год в кругу семьи, многие собираются делать подарки на Новый год самим себе. Также стало известно о самых распространенных пожеланиях.