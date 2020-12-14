Режиссер Оливер Стоун привился российской вакциной от коронавируса

Американский режиссер Оливер Стоун сообщил, что несколько дней назад привился от коронавирусной инфекции российской вакциной.

«Я привился несколько дней назад. Не знаю пока, насколько это поможет, но я слышал много положительных откликов о российской вакцине. Мне предстоит сделать второй укол, так что надо будет снова приехать. Но я полон надежд и считаю, что ваша вакцина полезна», – сказал он в интервью Первому каналу, передает ТАСС.

Стоун также заявил, что не понимает, почему Запад игнорирует российскую вакцину. «Америка в своем безумии считает Россию и Китай враждебными странами, хотя лично я так не считаю. Я полагаю, что Россия и Китай могли бы стать прекрасными партнерами Америки. Мы могли бы вместе строить будущее. Проблема в том, что не все это понимают», – добавил режиссер.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от COVID-19. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%, а против тяжелых случаев эффективность российской вакцины достигает 100%. В гражданский оборот уже поступило около 320 тыс. доз российской вакцины.

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Оливер Стоун – автор сценария фильма «Полуночный экспресс», режиссер оскароносной картины «Взвод», продюсер, режиссер и автор сценариев лент «Рожденный четвертого июля», «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе». В последние годы внимание режиссера привлекает постсоветское пространство. В июне 2016 года он представил свой фильм «Украина в огне», повествующий об истории Украины с 1941 по 2014 годы. В сентябре 2016 года он закончил работу над фильмом о президенте России Владимире Путине. В России и мире его премьера состоялась 12 июня 2017 года.