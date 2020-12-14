Минздрав назвал условие для прекращения пандемии коронавируса

Пандемия новой коронавируса может прекратится только при условии массовой вакцинации жителей всего мира, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня всем стало очевидно, что прекращение пандемии возможно только после массовой вакцинации населения всего мира. В этой связи обеспечение равного доступа жителей всех стран к эффективным и безопасным вакцинам, включая вакцину «Cпутник V», должно стать целью зарубежных регуляторных органов и международных организаций», – передает слова министра ТАСС.

По словам Мурашко, данные об эффективности российской вакцины от коронавируса крайне обнадеживающие. В свою очередь директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что в 2021 году вакцинацию пройдет большинство жителей России.

«Полагаю, что в наступающем году нам удастся провакцинировать большую часть населения нашей страны, тем самым существенно снизить масштабы пандемии и сформировать сильный долгосрочный иммунитет к коронавирусной инфекции у значительной части населения нашей страны», – сказал Гинцбург.

В начале декабря было объявлено о начале масштабной вакцинации россиян от коронавируса. Более 100 тыс. человек в России уже получили вакцину не в рамках клинических исследований, более 2 млн получат ее в декабре. В первую очередь прививку предлагают сделать работникам образования и здравоохранения, а также социальных служб. Согласно данным производителя, эффективность вакцины «Спутник V» превышает 91%.

Среди рекомендуемых ограничений для привившихся – отказ от употребления алкоголя в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины, но о полном отказе от алкоголя на период формирования иммунитета к вирусу речь не идет.