Державшей полгода в шкафу младенца женщине предъявили обвинение

Следственные органы Свердловской области предъявили обвинение местной жительнице, державшей полгода в шкафу свою новорожденную дочь. Женщину обвиняют в покушении на убийство малолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

«Жительнице города Карпинск предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») и ст. 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним»), – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Как отмечается в сообщении, длительное голодание привело к развитию у ребенка нарушений функций жизненно важных органов и систем организма, белково-энергетической недостаточности тяжелой степени, дефициту массы тела, задержке физического развития и другим неблагоприятным последствиям.

В настоящее время проводятся судебные экспертизы, в том числе для выяснения психического состояния обвиняемой, уточнили следователи.

Ранее стало известно, что суд отпустил женщину домой.

Напомним, 37-летняя местная жительница полгода держала в шкафу свою новорожденную дочь. Одна из знакомых женщины рассказала, что после родов мать объявила всем о смерти ребенка. При этом младенца случайно обнаружили гости во время праздника.

Ребенок был доставлен в больницу бригадой территориального центра медицины катастроф в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания. Вес ребенка составляет 3 кг 100 граммов.