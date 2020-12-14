Роскосмос заключил контракт на повышение грузоподъемности «Ангары»

Роскосмос заключил контракт на сумму свыше 20 млрд рублей на создание кислородно-водородного разгонного блока КВТК, который значительно увеличит грузоподъемность ракеты-носителя «Ангара», следует из материалов госкорпорации, размещенных на сайте госзакупок.

Согласно материалам на госзакупках, контракт между Роскосмосом и Центром Хруничева на сумму 20,6 млрд рублей на создание КВТК был заключен 10 декабря. В ходе работы, которую планируется выполнить к декабрю 2025 года, предполагается изготовить макеты и опытные изделия, а также провести их испытания, передает РИА «Новости».

КВТК планируется использовать на ракетах тяжелого класса «Ангара-А5», «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В» с космодромов Восточный и Плесецк.

В 2015 году в пресс-службе ГКНПЦ им. Хруничева сообщали, что пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с новым кислородно-водородным разгонным блоком (РБ КВТК) предполагается провести в 2021 году.

Напомним, в понедельник космические войска ВКС России провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк.

Орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5».

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