Разгонный блок «Бриз-М» штатно отделился от ракеты «Ангара-А5»

Орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», запущенной с космодрома Плесецк в понедельник, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» и неотделяемого габаритно- массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Ангара-А5», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Дальнейшее выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту будет осуществляться с помощью разгонного блока «Бриз-М» по типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

Ранее в расчетное время в зоне радиовидимости средств наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС в установленных районах Республики Коми, Томской области и акватории Филиппинского моря прошло отделение первой, второй и третьей ступеней и сброс головного обтекателя ракеты.

Напомним, ранее в понедельник космические войска ВКС России провели второй испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с габаритно-массовым макетом полезной нагрузки с космодрома Плесецк.