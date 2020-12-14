Экс-сотрудник «Радио Свобода» рассказал о цензуре и «журналистских стандартах» в холдинге

Бывший шеф-редактор центральноазиатской новостной программы на «Радио Свобода» Александр Орлов раскрыл детали работы в холдинге и рассказал о «журналистских стандартах корпорации».

«Понятно, что, если ты соглашаешься на условия «сделайте пропагандистский канал», то на тебя сразу накладывают обязательства. Сначала, к примеру, ты отвечаешь на тысячу каких-то вопросов. Меня не просто тестировали, а проверяли на лояльность, на детекторе лжи – для этого специально отводили в посольство. Там буквально ветераны ЦРУ. Разумеется, ни на каком ВГТРК такое и представить нельзя. (...) Там ты должен быть убежден в том, что делаешь», – рассказал журналист RT.

«Оказалось, там все еще жестче (...) И качество корпоративной культуры (...) Она предполагает: если ты врешь, ты еще и не должен сомневаться в том, о чем врешь», – отметил Орлов.

Он также рассказал о том, как руководство требовало называть террористические группировки, в том числе «Аль-Каиду».

«Нельзя было ничего говорить: ни «мусульмане», ни «шииты», ни «сунниты», ни «езиды», ни «христиане» – ничего. Нет «Аль-Каиды», нет ИГИЛ* – только повстанцы. Все – повстанцы. И всех их беспощадно убивают ужасные русские бомбы – химические в основном. Объясняешь, что повстанцы – это в современном русском языке более чем позитивное определение. Нет», – вспоминает Орлов о работе в медиакорпорации.

Журналист привел в качестве примера один сюжет с Украины. Он рассказал, что к сюжету из детского лагеря батальона «Азов», «где дети с руной «волчий крюк» на курточках занимаются военно-полевыми играми», он сделал анонс с заголовком «От сердца к солнцу. Под Киевом открыли нацистский пионерский лагерь».

Этой формулировкой, по словам Орлова, были недовольны все, а в украинской редакции тогда потребовали меня уволить.

«Ты неправ, ты неправ, – говорил мне тогда коллега Майкл, вице-президент, кстати, RL [«Радио Свобода»] – Немного такого «национал-социализма» все-таки нужно Украине, иначе им не победить. С нашей стороны главное – держать это под контролем и не позволять врагам называть их фашистами. Они патриоты, пусть даже ультрапатриоты, но ни в коем случае не нацисты, как ты их назвал тут», – добавил Орлов.

По словам журналиста, иногда дело доходило до «безумных мелочей» из-за того, что он «в черновике что-то слишком вольное себе позволил: написал, пошутил, потом удалил». «Но даже за черновиками к подводкам следят и нервничают», – поясняет экс-сотрудник холдинга.

Орлов задался вопросом, почему сотрудники терпят? «После очередного какого-то скандала – его свидетелями стали мы с коллегой, имя которого тогда было на слуху – вышли с ним выкурить по сигарете и он сказал: «Ты прав, это цензура в чистом виде. Но, если понадобится, я готов три раза в день делать минет Кенану, лишь бы не оказаться на 40 тыс. зарплаты», – приводит слова коллеги журналист.

Уволили Орлова, по его собственным словам, из-за сирийского города Ракка. «Мы были вынуждены делать все время репортажи из Сирии», – отметил он, добавив, что делать такое большое количество материала было адом.

«Вызывают. «У тебя ложь: ты написал, что это столица самопровозглашенного халифата». – «А как надо было написать? Там 150 тыс. человек». – «Мы говорим «командный пункт Ракка» – и не говорим про бомбежки». Вот именно: не «город», не «столица» – «командный пункт Ракка». И никаких подробностей: просто «сложная обстановка вокруг Ракки», – вспоминает Орлов.

«Я психанул и сказал, что в интернет выложу эти указания. Ничего в результате не выложил, но фраза про интернет стала последней», – пояснил журналист. Он отметил, что коллеги почтив всегда «пишут друг на друга».

Между тем, случай с увольнением журналиста Тимура Олевского с телеканала «Настоящее время» (признан в России иноагентом, созданный при участии «Голоса Америки» некоммерческой медиакорпорацией RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода) не удивил его.

Напомним, канал «Настоящее время» уволил журналиста за высказывания в стриме Олега Кашина. Олевский раскритиковал и осудил травлю сотрудников СМИ, которую блогер Алексей Навальный устроил из-за обсуждения информации о том, мог ли отец Юлии Навальной быть связан со спецслужбами.

«И не понимаю, почему все удивлены его увольнением: в случае с «Радио Свобода» это буквально техническая вещь. Когда стали известны какие-то подробности по поводу его участия в стриме про Навального, я сразу сказал: «Олевскому кирдык». Он совершил немыслимое для идеологической контрагитации: послужил источником «ошибочной» информации, которую использовали «враги» (программа с фрагментом стрима Кашина вышла на НТВ), и невольно помог распространению «неверной» информации о жене Навального Юлии», – пояснил Орлов.