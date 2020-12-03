Российского журналиста уволили из американского СМИ за критику Навального

Журналист Тимур Олевский уволен из государственного СМИ США за критику блогера Алексея Навального.

По данным RT, канал «Настоящее время», который в 2017 году в России признали иноагентом, уволил журналиста за высказывания в стриме Олега Кашина. Олевский раскритиковал и осудил травлю сотрудников СМИ, которую Навальный устроил из-за обсуждения информации о том, мог ли отец Юлии Навальной быть связан со спецслужбами.

Как утверждала сама Навальная, ее отец якобы работал в НИИ и умер достаточно давно. Однако существует версия, что отец жены Навального был сотрудником посольства в Лондоне и до сих пор проживает в британской столице. Кроме того, он якобы был связан со спецслужбами, в частности с КГБ.

Отмечается, что формальной причиной увольнения стало то, что Олевский «не согласовал появление в стороннем стриме». Как передает «Медуза», Олевский намерен уйти с телеканала по соглашению сторон в ближайшие несколько месяцев. Комментировать причины своего ухода он не может из-за контракта.

Олевский работал ведущим телеканала «Настоящее время» с 2015 года.

Телеканал «Настоящее время» 5 декабря 2017 года был внесен Минюстом России в список иноагентов вместе с «Голосом Америки» и «Радио Свобода», а также еще несколькими СМИ.

«Настоящее Время» – телеканал, созданный при участии «Голоса Америки» некоммерческой медиакорпорацией RFE/RL (Радио Свободная Европа/Радио Свобода), финансируемой с помощью грантов Конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM). Редакция телеканала находится в Праге.

Напомним, на Западе утверждают, что Навальный был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального «Новичком». Об этом же заявил и главный токсиколог Омской области Александр Сабаев, указав, что врачи омской больницы не обнаружили в организме Навального следов отравляющих веществ.

Кремль подчеркивал, что Москва готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

Автор немецкого издания Abendlich Hamburg со ссылкой на источники заявил, что западные спецслужбы после провала истории с отравлением Навального якобы решили заменить блогера его супругой Юлией, выдвинув ее кандидатом в Госдуму от Москвы.