Лукашенко заявил о возможности производить свою вакцину от коронавируса

Белоруссия сможет наладить производство собственной вакцины от коронавируса, сообщил президент республики Александр Лукашенко.

«Если наработки наших ученых окажутся серьезными, будем заниматься производством собственной вакцины», – цитирует БелТА Лукашенко.

Ранее и.о. министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич сообщил, что в республике первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в лабораторных условиях произведут уже в 2020 году.

Напомним, Белоруссия стала первой зарубежной страной, в которой стартовали клинические исследования вакцины «Спутник V» после ее регистрации в России. Сообщалось, что граждане Белоруссии, получившие прививку российской вакцины от коронавирусной инфекции, чувствуют себя хорошо.