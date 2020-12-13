Россиянам пообещали «сибирские морозы»

Сибирские морозы до 35-50 градусов ожидают жителей Якутии и Красноярского края на следующей неделе, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«На следующей неделе будут резкие изменения температуры. В Якутии и Красноярском крае температуры будут по-настоящему зимние: минус 45-50 градусов и минус 35-40 градусов. Температура ниже нормы в Красноярском крае на 10-12 градусов, например. Это как раз та погода, которую принято ассоциировать с сибирскими морозами», – цитирует ТАСС Вильфанда.

Он отметил, что такой холод связан с антициклоном, который растянулся от юга европейской части России до границы с Монголией.

Ранее Вильфанд заявил, что осень 2020 года стала самой теплой в России за всю историю метеонаблюдений.