Суд США отклонил «исключительный иск» Трампа по выборам в Висконсине

Федеральный суд не увидел причин для пересмотра результатов президентских выборов в Висконсине, которого требовал действующий президент США Дональд Трамп, заявил судья Бретт Ладвиг.

По словам Ладвига, «истец не смог показать ясных нарушений директив местного законодательного собрания». Судья постановил, что «иск должен быть отклонен». Отмечается, что «это исключительный иск» – глава американского государства, который «безуспешно боролся за переизбрание, попросил федеральный суд помочь аннулировать результаты народного голосования».

При этом, по мнению суда, претензии Трампа «основывались на спорных вопросах проведения выборов», которые президент «очевидным образом мог поднять до голосования». Ладвиг заявил, что «суд все равно дал истцу шанс отстаивать свою правоту, и тот проиграл по существу дела», передает РИА «Новости».

Напомним, избирком Висконсина подтвердил победу Джо Байдена после пересчета голосов. Суд в штате Висконсин отказал предвыборному штабу Трампа в признании недействительными более 220 тыс. голосов и непризнания итога прошедших в ноябре президентских выборов.

Кроме того, генпрокурор Техаса призвал Верховный суд США признатьнедействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса.

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