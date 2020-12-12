Суд США отклонил «исключительный иск» Трампа по выборам в Висконсине

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12 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 23:22  |  vz.ru
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Санкции США не смогли остановить трубоукладчиков «Северного потока – 2»

Россия официально возобновляет строительство «Северного потока – 2» наперекор санкциям США OLIVER DENZER/Reuters
Одиссея российских трубоукладчиков «Фортуна» и «Академик Черский», чьи названия узнала вся страна, похоже, окончена. Несмотря на санкции США, Россия официально возобновляет строительство «Северного потока – 2». Пока только в немецких водах, но эксперты уверены, что следом укладка труб стартует и на основном недостроенном участке – в водах Дании. Когда же будет достроен газопровод? Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Как шотландец обеспечил важнейшие морские победы России

Самуил Карлович Грейг внес важнейший вклад в становление русского флота во времена Екатерины II Николай Аргунов
12 декабря (30 ноября по старому стилю) 1735 года появился на свет Сэмюэл Грейк – будущий российский флотоводец Самуил Карлович Грейг, человек, внесший славные страницы в историю русского оружия. Почему и как он стал подданным Российской империи, патриотом России – и какую роль сыграл защите Санкт-Петербурга от оккупации Швецией? Подробности...
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Как жена Саакашвили вступила в загадочную связь с чеченским бандитом

Что связывает жену Саакашвили с чеченским террористом? REUTERS/Valentyn Ogirenko
В процессе расследования в Берлине дела об убийстве 23 августа 2019 года бывшего чеченского боевика и гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили случилась сенсация. Следствие вызвало для дачи показаний Сандру Рулофс, жену бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Что может рассказать данный свидетель – и почему это крайне важно для России? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Помидорные войны неприятны, но неизбежны

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Москва ввела санкции против азербайджанских помидоров и яблок. Некоторые россияне возмущены очередной плодоовощной войной, ведущейся за их счет. Однако они должны вспомнить, в чьих интересах эти конфликты ведутся. Подробности...
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Трамп наносит ответный удар

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Как ни ехидничали либералы, а бомба все-таки взорвалась, надежды более 70 млн американцев, голосовавших за Трампа, вновь обрели почву под ногами, а исход американских выборов вновь приобрел форму большого знака вопроса. Подробности...
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Ким Ки Дук был обречён умереть в одиночестве

Алексей Герман
Алексей Герман, российский кинорежиссёр, сценарист
Долго зависал в Москве последний год, ходил в гости – его можно было встретить в совсем скромных квартирах в спальных районах, он приходил не к модным и богатым, а к простым кинематографистам. Странно жил. Подробности...
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Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Последний шанс Трампа

Альтернатива для России и Германии

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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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Азербайджан отметил парадом победу над Карабахом

Мощной символической акцией отметил Азербайджан свою победу во второй карабахской войне – по улицам Баку прошел военный парад. Жители страны встречали военную технику с восторгом и воодушевлением и приветствовали ее в том числе флагами Турции
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КамАЗ представил серийный городской электромобиль «Кама-1»

На выставке «Вузпромэкспо» презентован первый предсерийный образец электрического смарт-кроссовера «Кама-1». Это совместная разработка Санкт-Петербургского политехнического университета и ПАО «КамАЗ». Электромобиль рассчитан на четырех пассажиров и может развивать скорость до 150 км/ч
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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19:06
собственная новость

Библиотеки Оренбургской области в рамках нацпроекта обновили книжный фонд

Модернизация четырех муниципальных библиотек по национальному проекту «Культура» завершается в Оренбургской области. Помимо преобразований интерьеров учреждения получили почти 13 тыс. новых книг, сообщила министр культуры региона Евгения Шевченко.
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18:00

В Новосибирске определили сроки ремонта исторического здания театра кукол

В Новосибирске запланировали начать капитальный ремонт областного театра кукол в 2022 году, здание построили больше 100 лет назад, оно имеет статус регионального памятника архитектуры, сообщил директор театра Юрий Горлатых.
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    Суд США отклонил «исключительный иск» Трампа по выборам в Висконсине

    12 декабря 2020, 22:17

    Текст: Антон Антонов

    Федеральный суд не увидел причин для пересмотра результатов президентских выборов в Висконсине, которого требовал действующий президент США Дональд Трамп, заявил судья Бретт Ладвиг.

    По словам Ладвига, «истец не смог показать ясных нарушений директив местного законодательного собрания». Судья постановил, что «иск должен быть отклонен». Отмечается, что «это исключительный иск» – глава американского государства, который «безуспешно боролся за переизбрание, попросил федеральный суд помочь аннулировать результаты народного голосования».

    При этом, по мнению суда, претензии Трампа «основывались на спорных вопросах проведения выборов», которые президент «очевидным образом мог поднять до голосования». Ладвиг заявил, что «суд все равно дал истцу шанс отстаивать свою правоту, и тот проиграл по существу дела», передает РИА «Новости».

    Напомним, избирком Висконсина подтвердил победу Джо Байдена после пересчета голосов. Суд в штате Висконсин отказал предвыборному штабу Трампа в признании недействительными более 220 тыс. голосов и непризнания итога прошедших в ноябре президентских выборов.

    Кроме того, генпрокурор Техаса призвал Верховный суд США признатьнедействительными результаты выборов в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине, где победителем признали Джозефа Байдена. Иск поддержали представители 17 штатов. Адвокаты американского лидера Дональда Трампа подали ходатайство с требованием включить его в иск. Верховный суд США отклонил иск Техаса.

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